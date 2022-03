Mann flüchtet vor Polizei und rennt auf Bundesstraße

Hechingen (dpa/lsw) - Ein Mann ist auf seiner Flucht vor der Polizei in Hechingen (Zollernalbkreis) auf eine vierspurige Bundesstraße gerannt und leicht verletzt worden. Angaben von Dienstag zufolge waren die Einsatzkräfte am Vortag gerufen worden, weil der 24-Jährige trotz Hausverbots in einem Einkaufsmarkt erschienen war. Als er die Polizisten sah, rannte er im fließenden Verkehr über die nahe gelegene Bundesstraße 27. Auf dem Beschleunigungsstreifen rannte er auf einen Streifenwagen zu. Trotz Vollbremsung erfasste ihn das Auto, so dass der Mann stürzte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

