Mann geht mit Eisenstange auf Bekannten los

Fellbach (dpa/lsw) - Mit einer Eisenstange hat ein Mann in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) mehrere Scheiben am Wagen seines Bekannten eingeschlagen und den Jüngeren angegriffen. Nach Polizeiangaben hatte dieser den 55-Jährigen Angreifer am Mittwoch auf dessen Gartengrundstück abholen wollen, als es zu der unvermittelten Attacke kam. In einem anschließenden Gerangel wurde der 44-jährige Bekannte leicht verletzt. Er flüchtete und rief die Polizei. Beamte nahmen den Angreifer fest. Unklar war zunächst, ob er wegen psychischer Beeinträchtigungen auf seinen Bekannten losgegangen war. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen.