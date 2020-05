Mann greift Ex-Freundin und neuen Partner mit Messer an

Pfullendorf (dpa/lsw) - Ein 50-Jähriger hat auf einem Parkplatz in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) seine Ex-Freundin und ihren neuen Partner mit einem Messer angegriffen. Das Paar erlitt unter anderem Schnittverletzungen im Gesicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der mutmaßliche Täter habe der 37-Jährigen und dem 55 Jahre alten Mann wohl aus Eifersucht einen Denkzettel verpassen wollen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den 50-Jährigen am Samstagabend noch am Tatort vorläufig fest. Er werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.