Mann greift Richterin an

Wangen im Allgäu (dpa/lsw) - Ein psychisch kranker Mann soll eine Richterin in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) angegriffen und gewürgt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die Richterin den 40-Jährigen am 23. Juli im Zentrum für Psychiatrie für eine Anhörung aufgesucht. Der Mann sei aufgesprungen, habe die Richterin am Hals gepackt und zu Boden gerissen. Ein Arzt, ein Rechtsanwalt und zwei Pfleger befreiten die Frau, die leichte Verletzungen erlitt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ das Amtsgericht einen Unterbringungsbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 40-Jährige wurde in eine forensische Psychiatrie verlegt.