Mann hortet rund 100 Schusswaffen unverschlossen

Mutlangen (dpa/lsw) - Eine unerlaubte Waffensammlung hat die Polizei bei einem Mann in Mutlangen (Ostalbkreis) gefunden. Neben rund 100 Schusswaffen, Messern und Schwertern stellte die Polizei auch Schwarzpulver und Patronenmunition sicher. Der 60-Jährige hatte die Waffen in unverschlossenen Schränken aufbewahrt, so dass sie Angehörigen und anderen Bewohnern des Mehrparteienhaus frei zugänglich waren. Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge hatte der Mann die Waffen im Internet gekauft. Gegen ihn wird wegen 60 Verstößen gegen das Waffengesetz und Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt.

Die Polizei hatte die Waffensammlung nach Zeugenhinweisen im vergangenen Juli bei einer Durchsuchung entdeckt. Solche Waffenfunde müssen im Kriminaltechnischen Institut in Stuttgart untersucht werden. Wegen der Vielzahl an Waffen dauerte die Analyse ein halbes Jahr, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit.

