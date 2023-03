Mann in Stuttgart-Zuffenhausen angeschossen

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Stuttgarter Stadtbezirk Zuffenhausen ist ein Mann angeschossen und schwer verletzt worden. Bislang unbekannte Täter gaben am Freitagabend mehrere Schüsse «im Bereich eines Gastronomiebetriebs» ab, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am frühen Samstagmorgen mitteilten. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Aus welchem Grund er sich am Tatort aufgehalten hatte, war ebenso unklar wie das Motiv der Täter. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach den flüchtigen Tätern - zunächst jedoch erfolglos.