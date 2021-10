Mann klettert auf Güterzug und stirbt nach Stromschlag

Bad Friedrichshall (dpa/lsw) - Zwei Männer sind auf einen abgestellten Güterzug geklettert und haben einen Stromschlag erlitten. Einer der beiden, ein 23-Jähriger, starb noch am Unfallort, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Sein 22 Jahre alter Begleiter wurde nach dem Vorfall in den frühen Morgenstunden in Bad Friedrichshall (Landkreis Heilbronn) in eine Klinik gebracht. Er ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Die beiden Männern kamen offenbar der Oberleitung zu nah, was den Stromschlag auslöste.

