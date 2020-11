Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 62 Jahre alter Fußgänger ist in Stuttgart gegen eine Stadtbahn gelaufen und hat sich dabei schwer verletzt. Die Bahn fuhr am Dienstagmorgen in eine Haltestelle im Stadtteil Bad Cannstatt ein, wie die Polizei mitteilte. In dem Moment wollte der Mann den Übergang an der Station überqueren. Er stieß seitlich mit der Bahn zusammen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.