Ravensburg (dpa/lsw) - Ein Mann ist am Freitagabend am Bahnhof Oberzell in Ravensburg von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 35-Jährige ersten Ermittlungen zufolge versucht, die Gleise bei geschlossener Bahnschranke zu überqueren. Die Bahnstrecke war zur Unfallaufnahme und Bergung für etwa drei Stunden gesperrt.

