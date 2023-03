Mann mit gefälschtem Pass und Führerschein verhaftet

Gruibingen (dpa/lsw) – Ein Mann ist mit gefälschtem Reisepass und Führerschein auf der Autobahn 8 bei Gruibingen (Landkreis Göppingen) unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle flog die Fälschung durch den 39-Jährigen auf, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Auf der Wache klärte sich die wahre Identität des Mannes: Er kommt nicht wie die Dokumente besagten aus der Ukraine, sondern aus Georgien.

Während der Klärung der Identität habe der Autofahrer erheblichen Widerstand geleistet und zwei Beamte leicht verletzt, hieß es. Auch Inventar ging zu Bruch. Zudem fanden die Polizisten eine kleine Menge Drogen im Auto.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ das zuständige Amtsgericht Ulm am Dienstag Haftbefehl gegen den 39-Jährigen. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.