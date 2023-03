Mann nach aggressivem Verhalten in Untersuchungshaft

Bötzingen (dpa/lsw) - Nach mehrmaligem aggressiven Verhalten ist ein Mann in einer Flüchtlingsunterkunft in Bötzingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) festgenommen worden. Der 21-Jährige habe bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand geleistet und sei inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft, teilte die Polizei Freiburg am Freitag mit. Er soll demnach unter anderem versucht haben, mit einer abgeschlagenen Flasche Polizeibeamte anzugreifen.

Zuvor war der Mann unter anderem auf eine Sozialarbeiterin und auf Polizisten losgegangen. Auch mit Sicherheitsmitarbeitern sei er in Streit geraten. Der Mann war erst kurz zuvor aus einer psychiatrischen Einrichtung entlassen worden, wo er wegen eines anderen Vorfalls am Montag gelandet war.