Mann nach Messerstecherei in U-Haft: Opfer in Lebensgefahr

Trossingen (dpa/lbw) - Nachdem ein mutmaßlicher Nachbarschaftsstreit in einer lebensgefährlichen Verletzung endete, ermittelt nun die Kriminalpolizei Tuttlingen wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Rottweil in der Nacht zu Sonntag mit.

Am vergangenen Freitagabend soll es in einem Trossinger Mehrfamilienhaus (Landkreis Tuttlingen) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Mietern gekommen sein. «Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zu einer Streitigkeit zwischen einem 54-jährigen Hausbewohner und seinem 59-jährigen Nachbarn», hieß es in der Mitteilung. Der 54-Jährige soll seinen Nachbarn mit einem Küchenmesser angegriffen und mehrmals auf ihn eingestochen haben. Ein Stich führte zu einer schweren Verletzung im Bauchraum. Der 59-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen sowie die Tatwaffe sicherstellen. Hintergründe zum Tatmotiv sind noch unklar. Der 54-jährige Tatverdächtige ist in Untersuchungshaft.