Mann nach mutmaßlichem Axtangriff in Untersuchungshaft

Bad Saulgau (dpa/lsw) - Nach einem mutmaßlichen Axtangriff in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, setzte der Richter einen Haftbefehl wegen eines vorherigen Drogendelikts wieder in Kraft. Der 18 Jahre alte Verdächtige soll am Freitag auf einem Hallenbadparkplatz mit einer Axt und Pfefferspray auf einen 22-Jährigen losgegangen sein. Dieser konnte den Hieben ausweichen. Der mutmaßliche Angreifer wurde nach seiner Flucht vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

