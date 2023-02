Mann nach Polizeischuss noch im Krankenhaus

Weinheim (dpa/lsw) - Der von einem Polizisten nah einem Spielplatz in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) angeschossene 34-Jährige liegt noch im Krankenhaus. Er sei von einem Schuss in den Oberkörper getroffen worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei dem Vorfall vom Montag, zu dem die Polizei wegen eines Streites zwischen zwei Männern gerufen worden war, hatte einer der Beamten einen Schuss abgegeben. Dabei sei einer der Kontrahenten getroffen worden. Um was es bei der Auseinandersetzung ging, war am Mittwoch noch unklar.

Auf dem Spielplatz selbst hätten sich zu dem Zeitpunkt etwa zehn Erwachsene und mehrere Kinder befunden. Sie seien nach jetzigem Stand durch den Einsatz nicht in Gefahr gewesen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte die Polizei die Männer kontrollieren wollen. Daraufhin soll der 34-Jährige ein Messer gezogen und die Beamten angegriffen haben. Diese hätten zunächst Pfefferspray eingesetzt, was aber wahrscheinlich wegen Alkoholkonsums wirkungslos geblieben sei. Daraufhin gab ein Polizist den Schuss ab. In Fällen von Schusswaffengebrauch durch Polizisten ist es üblich, dass das LKA die Ermittlungen übernimmt.

Zuletzt hatte ein Beamter bei einem Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) einen 46-Jährigen erschossen. In Hockenheim war ein 37-Jähriger wegen häuslicher Gewalt von einem Polizisten angeschossen worden.

Ein Polizeisprecher sprach von einer «gewissen Häufung» und betonte: «Wir sind nicht glücklich darüber.» Der Dienstwaffengebrauch sei immer äußerstes Mittel.

Insgesamt acht Mal und damit seltener als in den beiden Jahren zuvor schossen Beamte im Jahr 2021 auf einen Gegner; dabei wurde nach Angaben des Innenministeriums ein Mann nach einem häuslichen Streit in Freudenstadt erschossen, vier weitere Menschen wurden im selben Jahr verletzt.