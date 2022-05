Mann nach Wohnhausbrand schwer verletzt

Heidelberg (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einem Wohnhausbrand in Heidelberg schwer verletzt worden. Rettungskräfte holten den 69-Jährigen am Donnerstagabend aus der Brandwohnung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge löste eine Zigarette das Feuer aus. Sicherheitshalber wurden alle 54 Menschen, die sich in dem Haus befanden, evakuiert und vorübergehend in einem Bus untergebracht. Nach kurzer Zeit konnten sie in die Wohnungen zurückkehren. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro.