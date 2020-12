Rheinfelden (dpa/lsw) - Ein Mann hat sich in Rheinfelden (Landkreis Lörrach) beim Reinigen eines Revolvers selbst in die Hand geschossen. Der 53-Jährige kam am Dienstagabend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eigenen Angaben zufolge habe er die Schusswaffe vor 20 Jahren auf einem Schrottplatz gefunden, hieß es. Ihn erwarte eine Anzeige wegen illegalen Waffenbesitzes.