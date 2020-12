Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Mann hat sich in Karlsruhe mit einem Sprung aus einer brennenden Wohnung gerettet. Er verletzte sich bei dem Sprung aus dem ersten Stockwerk und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Andere Teile des Mehrfamilienhauses blieben verschont. Die Ursache des Feuers war am Sonntagnachmittag noch unklar.