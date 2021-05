Mann schaltet Strom bei Ex ab und schlägt auf Nachfolger ein

Ellwangen (dpa/lsw) - Er drehte den Strom in der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Ellwangen ab und lockte so deren neuen Freund in eine Falle: Ein 29-Jähriger soll in der Nacht zu Freitag einen 33-Jährigen an einem Sicherungskasten im Keller mehrfach mit einem Gummihammer auf den Kopf geschlagen haben. Der Angreifer wurde festgenommen und kam wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Das Opfer erlitt stark blutende Platzwunden.

Der 29-Jährigen hatte den Angaben zufolge beobachtet, dass sich seine Ex und deren neuer Freund in ihrer Wohnung aufhielten. Daraufhin verschaffte er sich Zutritt ins Gebäude und schaltete am Sicherungskasten im Keller die Stromversorgung für die Wohnung der Frau ab.

Als der 33-Jährige daraufhin in den Keller zum Sicherungskasten ging, versuchte der 29-Jährige laut Polizei diesen zunächst mit einem Taser außer Gefecht zu setzen, was aber nicht gelang. Danach schlug der Deutsche mit dem Gummihammer auf den Mann ein.

© dpa-infocom, dpa:210514-99-599441/2