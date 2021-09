Mann soll zwei Polizisten mit Küchenmesser bedroht haben

Filderstadt (dpa/lsw) - Ein Mann soll in einer Flüchtlingsunterkunft in Filderstadt (Landkreis Esslingen) Polizisten mit einem Messer bedroht haben. Die Beamten durchsuchten in der Gemeinschaftsunterkunft die Wohnung eines Bewohners, der eines Vermögensdelikts verdächtigt wurde, wie die Ermittler am Freitag mitteilten. Während der Durchsuchung am Donnerstagmorgen war auch ein 28 Jahre alter Mann in der Wohnung, der nicht in der Unterkunft wohnt.

Als die Polizisten Geld von diesem beschlagnahmten, um zu überprüfen, wem es gehört, lief der Mann den Angaben zufolge in die Küche, holte von dort ein Messer und bedrohte damit zwei Beamte. Indem sie ihm eine Dienstwaffe vorhielten, hätten die Polizeikräfte den Mann zum Aufgeben gebracht, hieß es. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

