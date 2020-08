Mann stürzt aus dem vierten Stock und stirbt

Haslach (dpa/lsw) - Ein 47-Jähriger ist in Haslach (Ortenaukreis) aus dem vierten Stock gestürzt und an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gehen die Ermittler von einem Unfall aus. Der Mann sei am frühen Samstagmorgen heimgekehrt und dann vom Balkon seiner Wohnung gefallen. Die Unfallursache ist bisher nicht bekannt. Anwohner alarmierten die Rettungskräfte, die den Mann mit einem Hubschrauber in eine Klinik brachten. Dort starb er kurze Zeit später.