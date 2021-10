Mann stürzt bei Sägearbeiten ab und wird schwer verletzt

Schramberg (dpa/lsw) - Ein 48 Jahre alter Mann ist bei Sägearbeiten in einem ehemaligen Gasthaus acht Meter tief abgestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fiel der Mann am Samstag in Schramberg (Kreis Rottweil) vom Dachgeschoss auf den Boden des ersten Obergeschosses. Er hatte wohl keine Absturzsicherung angelegt. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Eine Fremdeinwirkung schließt die Polizei derzeit aus.

