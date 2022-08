Mann stürzt von Dach und wird lebensgefährlich verletzt

Waldstetten (dpa/lsw) - Im Ostalbkreis ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, arbeitete der 57-Jährige am Montag in Waldstetten auf einem Gebäudedach, als er in die Tiefe stürzte. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus geflogen. Weitere Informationen zur Unfallursache und zum Gesundheitszustand des Mannes seien zunächst nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.