Mann sticht bei Streit in Ravensburg auf Kontrahenten ein: U-Haft

Ravensburg (dpa/lsw) - Weil er einen Mann bei einem Streit in Ravensburg mit mehreren Stichen verletzt haben soll, sitzt ein 22-Jähriger in Untersuchungshaft. Gegen ihn werde wegen versuchten Totschlags ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Nach Angaben der Ermittler hatte der Mann am Samstagabend einem 24-Jährigen zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen und Kopfstöße verpasst. Später habe er ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten damit schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Entstanden sei der Streit an einem Imbiss in der Innenstadt «aus einer Nichtigkeit heraus», sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die beiden Männer hätten sich flüchtig gekannt. Details wollte sie mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht nennen.

© dpa-infocom, dpa:220214-99-121034/2