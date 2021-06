Mann stirbt bei Auffahrunfall auf der A7

Ellwangen (dpa/lsw) - Auf der Autobahn 7 ist ein Fahrer mit seinem Wagen auf einen Sattelzug geprallt und dabei zu Tode gekommen. Der 38 Jahre alte Mann hatte nach Angaben der Polizei am Mittwoch das Ende eines Staus übersehen und war auf der rechten Spur nahezu ungebremst auf den bereits stehenden Lastwagen aufgefahren. Dadurch sei der Auto-Fahrer so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Er musste von Kräften der Feuerwehr aus dem Autowrack geborgen werden, wie es weiter hieß.

Der 44 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges blieb demnach unverletzt. Die Polizei bezifferte den Schaden mit etwa 20.000 Euro. Die Autobahn A7 war am Nachmittag zunächst für die Landung eines angeforderten Rettungshubschraubers sowie für die Bergung der Fahrzeuge in südliche Richtung komplett gesperrt, wie es hieß.

