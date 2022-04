Mann stirbt nach Auseinandersetzung in Stuttgart

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern ist eine Person schwer verletzt worden und später an den Verletzungen gestorben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag auf Nachfrage bei der Stuttgarter Polizei. Es handle sich um ein Tötungsdelikt. Gerüchte über gefallene Schüsse konnte die Sprecherin am Abend nicht bestätigen. Derzeit suche die Polizei mit einem Hubschrauber nach dem Täter oder den Tätern. Weitere Hintergründe der Tat seien noch nicht bekannt.