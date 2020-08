Mann stirbt nach Badeunfall im Krankenhaus

Krauchenwies (dpa/lsw) - Vermutlich wegen eines medizinischen Problems ist ein Mann beim Baden in einem See bei Krauchenwies (Kreis Sigmaringen) ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben vom Montag stieg der 49-Jährige am Sonntagnachmittag ins Wasser zum Schwimmen - kurze Zeit später sahen seine Begleiter ihn leblos an der Wasseroberfläche treiben. Die Zeugen schwammen sofort mit einer Luftmatratze zu dem Mann, um ihn an Land zu bringen und wiederzubeleben. Trotz aller Bemühungen starb der 49-Jährige später in einem Krankenhaus. Laut Polizei hatte mutmaßlich ein akutes medizinisches Problem bei dem Mann zu einem Kreislaufstillstand im Wasser geführt.