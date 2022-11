Mann tötet in Offenburg seine Ehefrau

Offenburg (dpa/lsw) - Ein 79 Jahre alter Mann soll in Offenburg im Streit seine 63 Jahre alte Ehefrau getötet haben. Er habe am frühen Freitagmorgen selbst über den Notruf die Rettungskräfte informiert und Hilfe für seine Frau angefordert, teilte die Polizei mit. Es konnte nur noch der Tod der Frau festgestellt werden. Da es Hinweise auf einen gewaltsamen Tod gab wurde der Mann festgenommen. Es bestehe der Verdacht, dass er aufgrund einer psychischen Erkrankung bei der Tat zumindest vermindert schuldfähig gewesen sei. Das Amtsgericht ordnete für den 79-Jährigen wegen Verdacht des Totschlags die vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Nähere Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt.