Freudenstadt (dpa/lsw) - Ein 42 Jahre alter Mann ist in Freudenstadt tot in einem Blumenbeet liegend entdeckt worden. Er wurde von einem Passanten gefunden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Person wies Verletzungen auf, unter anderem eine Kopfwunde. Die Todesumstände waren zunächst völlig unklar. Hinweise auf ein Verbrechen gab es zunächst nicht. Die Kriminalpolizei will nun versuchen, die Hintergründe zu klären.