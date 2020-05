Mann verletzt Gegner mit selbstgebastelter Waffe

Reilingen (dps/lsw) - Aus einem Besenstil, einem Sägeblatt und Nägeln hat ein Mann in Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) eine Waffe gebaut und damit einen anderen Mann verletzt. Der Streit war nach Polizeiangaben am Mittwoch in einer Obdachlosenunterkunft ausgebrochen. Als die Polizei eintraf, ging der 58-Jährige mit einer Schere auch auf sie los. Den Angriff konnten die Beamten abwehren, den polizeibekannten Mann überwältigen und festnehmen. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt. In seinem Zimmer wurden noch weitere gefährliche Hieb- und Stichwaffen sichergestellt.