Mann versucht Küchenbrand zu löschen und verletzt sich

Offenburg (dpa/lsw) - Bei einem Küchenbrand in Offenburg wurde ein Mann verletzt. Er hat versucht, die Flammen einzudämmen, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Dabei habe er sich an den Händen verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Die Mutter des Mannes und ihre Pflegerin kamen vorsorglich ebenfalls in eine Klinik. Die Küche brannte den Angaben zufolge in der Nacht zum Samstag komplett aus. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 20 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.