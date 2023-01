Mann wegen 36-fachem Diebstahl festgenommen

Sigmaringen (dpa/lsw) - Ein Mann ist von der Polizei wegen gewerbsmäßigen Diebstählen in etwa 36 Fällen festgenommen worden. Der 26-Jährige soll im Zeitraum von September 2022 bis Anfang Januar 2023 mehrere Taten begangen haben, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit.

Der Gesamtwert der gestohlenen Waren belaufe sich auf einen hohen vierstelligen Betrag. Bei seiner Festnahme am Mittwoch in Sigmaringen wurde weiteres Diebesgut sichergestellt. Aufgrund der Vielzahl der Taten und deren fortlaufender Begehung kam der Tatverdächtige am Mittwoch in Untersuchungshaft.