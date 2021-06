Mannheim (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim verletzt worden. Ein Wäschetrockner habe am Dienstagmittag aufgrund eines technischen Defektes Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Der 76-jährige Bewohner versuchte die Flammen selbst zu löschen. Er wurde mit leichten Verbrennungen und dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:210608-99-915171/2