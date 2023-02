Mann wird von Stadtbahn angefahren: Schwer verletzt

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 44-Jähriger ist in Stuttgart von einer Stadtbahn angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann überquerte am Samstagnachmittag an der Haltestelle Steinhaldenfeld in Bad Cannstatt die Gleise und wurde dabei von der von links kommenden Bahn der Linie U2 erfasst, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Im Moment des Aufpralls war das gelbe Springlicht in Betrieb, welches das Herannahen der Bahn ankündigte. Die Ermittler vermuten, dass der Mann betrunken war. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.