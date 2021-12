Mann wird von Stadtbahn in Heilbronn mitgeschleift

Heilbronn (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit einer Stadtbahn in Heilbronn ist ein Mann am Montag schwer verletzt worden. Der 56-Jährige stürzte gegen 16 Uhr am Hauptbahnhof am dortigen Hochbahnsteig der S-Bahn aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gleise zwischen die Waggons der Bahn, wie das Polizeipräsidium Heilbronn am Abend mitteilte. Unmittelbar danach sei die Bahn losgefahren und der Mann mitgeschleift worden. Er habe schwere Verletzungen erlitten und sei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Verkehrspolizei Weinsberg sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

