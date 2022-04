Rastatt (dpa/lsw) - Ein unbekannter Autofahrer hat in Rastatt zwei tote Tauben aus dem Fenster seines Kastenwagens auf den Bordstein geworfen. Diesen Vorfall beobachtete eine Frau am Montag und rief die Polizei. An einem der beiden Vögel war der Kopf komplett abgetrennt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Hintergründe waren zunächst unklar.