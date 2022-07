Mann wollte Ehefrau strangulieren und kommt in U-Haft

Weingarten (dpa/lsw) - Mit einem Kabel soll ein Mann versucht haben, seine Ehefrau zu strangulieren. Wegen des Verdachts der versuchten Tötung kam der 41-Jährige aus Weingarten (Landkreis Ravensburg) am Freitag in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Zuvor war der Mann in eine Psychiatrie gebracht worden.

Er hatte den Ermittlungen zufolge am Donnerstag im Streit seiner Frau mit dem Tod gedroht und ihr dann das Kabel um den Hals gelegt und zugezogen. Die 31-Jährige wehrte sich. Sie konnte sich befreien, fliehen und den Notruf alarmieren. Die Frau wurde leicht verletzt.