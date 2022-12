Mannheim: Älterer Mann beim Zeitungsaustragen angegriffen und verletzt

Mannheim (dpa/lsw) - Mitten in der Nacht ist ein 70 Jahre alter Mann beim Austragen von Zeitungen in Mannheim angegriffen und verletzt worden. Dem Mann sei von Unbekannten mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der 70-Jährige stürzte daraufhin mit seinem Fahrrad und verletzte sich leicht. Ein 57-Jähriger wollte ihm helfen, er wurde allerdings auch besprüht und erlitt leichte Verletzungen. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur.