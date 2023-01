Mannheim (dpa/lsw) - Ein Mann hat in Mannheim einen Unfall mit rund 110.000 Euro Schaden verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verlor der Mann am Samstagabend die Kontrolle über seinen rund 500 PS starken Sportwagen. Der 31-Jährige hatte sein Auto so stark beschleunigt, dass er ins Schleudern geriet und eine Werbetafel, eine Packstation und die Scheibe einer Tankstelle beschädigte. An dem Fahrzeug entstanden 85.000 Euro Schaden, es musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall nach Angaben der Polizei niemand.