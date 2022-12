Mannheim: Frau stürzt nach Streit aus Auto

Mannheim (dpa/lsw) - Nach einem Streit mit ihrem Partner hat sich eine Frau in Mannheim bei einem Sturz verletzt, als sie das Auto verlassen wollte. Wie genau das Geschehen in der vergangenen Woche ablief, ist noch unklar. Vermutet wird, dass der Fahrer den Geländewagen zunächst fast bis zum Stillstand abbremste und unerwartet beschleunigte, als die 37-Jährige das Fahrzeug verlassen wollte, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Frau stürzte und blieb zunächst bewusstlos auf der Straße liegen. Passanten kamen zur Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Auch der Fahrer kam zurück. Nach Angaben der Polizei war die Frau zunächst zur Beobachtung im Krankenhaus. Sie habe leichtere Verletzungen erlitten. Wegen unterschiedlicher Darstellungen des Paars sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.