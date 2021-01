Mannheims Kirchen starten mit Präsenzgottesdiensten

Mannheim (dpa/lsw) - Während die Kirchen über Weihnachten geschlossen hatten, sollen nun in Mannheim wieder die ersten Präsenzgottesdienste stattfinden. «Wir alle spüren und wissen, wie ernst die Lage ist, daher gilt auch für uns als Kirche in Mannheim, den Schutz der Menschen immer im Blick zu behalten», teilte der katholische Dekan Karl Jung am Donnerstag mit.

Für die ersten Gottesdienste in den ausgewählten evangelischen und katholischen Kirchen Mannheims gelten deshalb weiterhin strenge Schutzkonzepte. So gebe es Hygiene- und Lüftungskonzepte, hieß es weiter. Neben der Maskenpflicht, der begrenzten Teilnehmerzahl und den Mindestabständen gehört auch der Verzicht auf Gesang zu den Schutzmaßnahmen. Bereits ab Sonntag bis vorerst Ende Januar sollen die ersten Gottesdienste in den Kirchen stattfinden. Das entschieden die jeweiligen Gemeinden eigenständig.