Maria und Niemeier: Wildcard für WTA-Turnier in Stuttgart

Stuttgart (dpa) - Deutschlands derzeit bestplatzierte Tennisspielerin, Tatjana Maria, erhält für das WTA-Turnier in Stuttgart eine Wildcard. Das gilt auch für Jule Niemeier und die frühere US-Open-Siegerin Emma Raducanu, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Iga Swiatek aus Polen tritt als Vorjahressiegerin und derzeitige Weltranglistenerste an, um ihren Titel zu verteidigen. Insgesamt werden neun der aktuell besten zehn Spielerinnen der Welt bei der 46. Auflage aufschlagen.

«Es ist unser Anspruch, unserem Publikum in der Porsche-Arena die besten Spielerinnen der Welt zu präsentieren», sagte Turnierdirektor Markus Günthardt und die Sportliche Leiterin Anke Huber ergänzte: «So viele Topstars bei uns zu haben, ist ein riesiges Kompliment für unser Turnier. Damit zeigen uns die Spielerinnen, dass sie gerne nach Stuttgart kommen.»