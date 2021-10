Marielena Aponte ist neue «Miss 50plus»

Bad Peterstal-Griesbach (dpa) - Die neue «Miss 50plus Germany» heißt Marielena Aponte und kommt aus Frankfurt. Eine sechsköpfige Jury, darunter der Rechtsanwalt und CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, kürte die 51-Jährige am Donnerstagabend in einem Hotel in Bad Peterstal-Griesbach (Ortenaukreis) zur Königin der Über-Fünzig-Jährigen. Aponte löst Tatjana Jünger ab, die 2019 den Titel gewonnen hatte. Im Jahr 2020 war die Veranstaltung coronabedingt ausgefallen.

Rund 2000 Frauen hatten sich für den diesjährigen Wettbewerb beworben, zehn waren schließlich ausgewählt worden und zum Finale in den Schwarzwald gereist. Die zwischen 51 und 65 Jahre alten Teilnehmerinnen kamen aus Hamburg, Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz, und Nordrhein-Westfalen.

