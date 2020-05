Maschinenbau fährt in Corona-Zeiten Kapazitäten runter

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Maschinen- und Anlagenbau im Südwesten kämpft mit den bisherigen Folgen der Corona-Pandemie. Fast 90 Prozent der Unternehmen gaben in einer Blitzumfrage an, Kapazitäten heruntergefahren zu haben. Prognosen wagt der hiesige Ableger des Branchenverbands VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer) nicht. Und wenn, dann sind sie negativ. «Es wird sicherlich zu Personalabbau kommen, im Laufe des Jahres kann uns das treffen», sagte VDMA-Geschäftsführer Dietrich Birk am Dienstag beim Ausblick auf die Branche in den Jahren 2020 und 2021.

Eines der besonderen Probleme des Maschinenbaus im Südwesten sei die Schieflage der Automobilindustrie, die sich schon vor Corona bemerkbar gemacht hatte. «Die Abhängigkeit des baden-württembergischen Maschinenbaus von der Automobil- und der Automobilzulieferindustrie verstärkt die Corona-Auswirkungen», sagte VDMA-Vorstandschef Mathias Kammüller, der beim Laser-Spezialisten Trumpf für digitale Transformation zuständig ist. Viele Investitionsvorhaben dieser, aber auch anderer Kundenbranchen würden derzeit aus Unsicherheit aufgeschoben. Die Autobranche befand sich schon vor Corona in der sogenannten Transformation - dem Wechsel von herkömmlichen zu elektrischen Antrieben.

Doch es gibt auch coronabedingte Lichtblicke, etwa im Bereich Beatmungsmaschinen und Textil - und sogar bei Autokonzernen. Dort hätten die Unternehmen immerhin im Bereich E-Mobilität bei den Investitionen bisher keine Abstriche gemacht, hieß es beim VDMA.