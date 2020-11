Matarazzo: Werde «Weltmensch» Maradona nie vergessen

Stuttgart (dpa) - Trainer Pellegrino Matarazzo vom VfB Stuttgart hat mit großer Bestürzung auf den Tod des argentinischen Fußball-Stars Diego Maradona reagiert. «Ich habe direkt meinen Papa angerufen und mich mit ihm ausgetauscht», sagte der Italo-Amerikaner am Donnerstag. Matarazzos Eltern stammen aus der Nähe von Neapel, sein Vater ist bekennender Fan der SSC Neapel, bei der Maradona seine sportlich größte Zeit verbrachte. Er habe mit seinem Bruder im Garten früher Lieder über den Weltmeister von 1986 gesungen und dessen Tore bejubelt, erzählte der Coach des schwäbischen Bundesligisten.

«Er war ein Weltmensch, der durch seine Kunst eine Welt geprägt und bezaubert und durch sein Leben und seine Geschichte berührt hat», sagte der VfB-Coach. «Es ist schwierig zu fassen. Ich werde ihn nie vergessen.» Maradona war am Mittwoch im Alter von 60 Jahren in seinem Haus in Tigre nördlich von Buenos Aires gestorben.