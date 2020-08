Medien: Gacinovic vor Wechsel zur TSG, Zuber zur Eintracht

Frankfurt/Hoffenheim (dpa) - Mittelfeldspieler Mijat Gacinovic steht unmittelbar vor einem Wechsel von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt zu 1899 Hoffenheim, im Gegenzug soll Steven Zuber vom Liga-Konkurrenten zu den Hessen kommen. Das berichten der TV-Sender Sky und die «Bild»-Zeitung. Gacinovic war für das Testspiel der Eintracht gegen die AS Monaco am Samstag (1:1) bereits freigestellt worden, genauso wie Lucas Torro, der mit CA Osasuna in Verbindung gebracht wird.

Gacinovic spielt seit 2015 für die Eintracht, in der vergangenen Saison war der 25-Jährige oft nur Ersatz. Beim DFB-Pokalsieg 2018 erzielte er den Treffer zum 3:1-Endstand gegen den FC Bayern München.