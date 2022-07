Medien: Freiburger Interesse an Augsburgs Gregoritsch

Freiburg (dpa) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg interessiert sich mehreren Medienberichten zufolge für Michael Gregoritsch vom Liga-Konkurrenten FC Augsburg. Zunächst hatte der Pay-TV-Sender Sky am Sonntagmorgen über die Kontaktaufnahme der Breisgauer berichtet. Nach «Kicker»-Informationen sind sich die beiden Clubs bei der Ablösesumme noch nicht einig. Beim FCA besitzt Gregoritsch, der in der Vorsaison bester Augsburger Torschütze in der Bundesliga war, noch einen Vertrag bis Juni 2023.

Nach Daniel-Kofi Kyereh und Matthias Ginter wäre der Österreicher der dritte externe Neuzugang des Sport-Clubs. Trainer Christian Streich hatte beim Trainingsauftakt am vergangenen Montag gehofft, bis zur Abreise am Mittwoch ins Trainingslager nach Schruns in Österreich ein größeres Aufgebot zur Verfügung zu haben.

Bis dahin könnte auch Ritsu Doan zu den Freiburgern stoßen. Auch an dem Profi der PSV Eindhoven soll der Europa-League-Teilnehmer offenbar Interesse haben. Transfergerüchte kommentieren die Freiburger Entscheidungsträger generell nicht.