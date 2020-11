Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Start in die neue Woche sind im Südwesten Temperaturen von mehr als 20 Grad gemessen worden. In einigen Regionen wurden rund 23 Grad als Höchstwert vom Deutschen Wetterdienstes (DWD) registriert. Am Dienstag soll es aber schon wieder unfreundlicher werden: Laut DWD ist es dann stark bewölkt. Zudem soll es wieder regnen. Die Höchsttemperaturen liegen nur noch bei 11 bis 16 Grad.