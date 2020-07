Mehr Baden-Württemberger machen Urlaub an der Ostsee

Zingst (dpa) - Mehr Menschen aus Baden-Württemberg und Bayern machen in diesem Jahr Urlaub an der Ostsee. Auf den Inseln, aber auch im Binnenland könnten mehr Gäste aus dem Süden begrüßt werden, sagte der parlamentarische Staatssekretär Patrick Dahlemann am Mittwoch auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in Mecklenburg-Vorpommern. «Unser Ziel ist es, sie auch dauerhaft für uns zu gewinnen.» Ein Trend zu Reisen an die Küsten war von Touristikern als ein Effekt der coronabedingten Beschränkungen im internationalen Reiseverkehr erwartet worden.