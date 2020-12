Mehrere Autos brennen in Tiefgarage

Tübingen (dpa/lsw) - Sieben Autos haben in einer Tübinger Tiefgarage am Montagnachmittag gebrannt. Verletzt wurde niemand. Der Brand wurde durch eine Autofahrerin ausgelöst, die in der Garage mit ihrem Fahrzeug gegen einen Betonpfeiler fuhr, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin geriet das Auto in Brand - und das Feuer griff auf sechs weitere Fahrzeuge über. Auch die Tiefgarage wurde laut Polizei beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich.