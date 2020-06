Mehrere Brüche im Gesicht: Saison-Aus für Großaspachs Gipson

Aspach (dpa/lsw) - Der bereits als Absteiger feststehende Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach muss in den verbleibenden zwei Saisonspielen auf den schwer verletzten Außenverteidiger Ken Gipson verzichten. Der 24-Jährige zog sich beim 1:0-Sieg beim 1. FC Magdeburg am Sonntag Brüche des Jochbeins, der Kieferhöhle und der Augenhöhle zu, wie die Schwaben am Montag mitteilten. Gipson war in der ersten Halbzeit mit Gegenspieler Anthony Roczen zusammengeprallt.